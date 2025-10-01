Nueva edición de “Mi Primera Licencia” se realizará el próximo miércoles en el Club San Martín





“Mi Primera Licencia” es el resultado de un trabajo coordinado entre el Gobierno de la provincia de Formosa y la Municipalidad de la ciudad capital, destinado a que los jóvenes de 16 a 18 años puedan obtener su primera licencia de conducir.

Es una actividad que se viene llevando a cabo hace más de dos años y que tendrá una nueva edición la próxima semana. Será el miércoles 15 en el Club San Martín, situado en el barrio San Francisco, en la intersección de las calles José María Amor y Obispo Scozzina, a las 18 horas.

Se tratará de un curso teórico en donde se enseñarán las normas viales, las señalizaciones de tránsito y todo lo básico que un conductor debe saber para no cometer faltas y, a su vez, evitar accidentes de tránsito.

“En esta actividad se puede evidenciar una vez más a un Estado presente”, declaró al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la ministra secretaria general del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca.

Hizo notar que “se busca que todos los jóvenes entiendan la responsabilidad que implica para cualquier persona conducir tanto una moto como un auto y, sobre todo, el cumplimiento fundamental de las normas de tránsito que son las que protegen y ayudan a convivir pacíficamente en una comunidad organizada”.

En esta línea, puso en resalto la labor que viene realizando la Dirección de Tránsito de la Municipalidad capitalina con respecto al uso del casco, marcando que la mayoría de los conductores lo llevan puesto. No obstante, recalcó que “no es solo ponérselo, sino que debe estar abrochado”.

“Los jóvenes que asistan a esta propuesta deben concurrir con su DNI, una copia del mismo, un bolígrafo y algo para anotar, no hace falta que lleven el vehículo, porque la parte práctica se realizará en otra oportunidad”, comentó.

La inscripción se realiza a través del código QR que se encuentra en los flyers, precisó y valoró al decir que es “una oportunidad excepcional”, ya que en general “el curso dura tres días y ahora se dictará en uno solo”.

Respecto del sorteo de una moto y un casco, Guardia Mendonca precisó que “será ese miércoles con los jóvenes que concurran y estén inscriptos”.

En este contexto, es relevante recordar que los jóvenes de 16 años pueden sacar carnet para conducir motos y, a partir de los 17, para motos y autos. Ambos tendrán una duración de un año y, una vez vencidos, solo deberán hacer la renovación, teniendo la oportunidad solo los mayores de edad de renovar por cinco años.



