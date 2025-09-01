Con gran participación se llevó a cabo el taller de ciberseguridad

En la jornada de este miércoles 1 de octubre, se realizó el taller de “Ciberseguridad práctica: claves para prevenir estafas y proteger tus datos”, una propuesta de capacitación organizada por la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) y el Banco Formosa.

La misma, estuvo orientada a brindar herramientas prácticas para la prevención de riesgos digitales, el resguardo de datos personales y la protección de la identidad en línea.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza, destacó que “este tipo de capacitaciones son claves para acompañar a emprendedores, empresas y ciudadanos en un mundo cada vez más digitalizado” y agregó que “desde el Gobierno de Formosa seguimos apostando a la formación y a la prevención para que nuestra comunidad esté preparada frente a los desafíos tecnológicos”.

Por su parte, el gerente de la ADE, Guillermo Arévalo, señaló que “desde la Agencia de Desarrollo Empresarial estamos muy satisfechos con la realización de este taller de ciberseguridad que brindó a los participantes herramientas prácticas para proteger su información personal”.

Además, acentuó que “nuestro compromiso es seguir acompañando a las empresas y emprendedores en los desafíos que plantea la transformación digital, acercando capacitaciones que fortalezcan sus capacidades y mejoren su competitividad en un entorno cada vez más dinámico y desafiante”.

La actividad se desarrolló en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino y contó con la presencia de más de cien participantes entre emprendedores, representantes de empresas y público en general.

Al finalizar, los asistentes valoraron la iniciativa y destacaron la importancia de continuar impulsando capacitaciones de este tipo.







