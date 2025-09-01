Basterra: “Hay que ponerle un freno” a Milei en las elecciones del 26 de octubre





En el acto de inauguración de la piscina olímpica cubierta y climatizada y la pista de atletismo en el CEF N° 1 de la ciudad de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán afirmó en su discurso que Javier Milei es “el peor presidente de la historia”, quien “es incapaz de dar respuestas” ante un momento muy adverso a nivel nacional, acrecentado por políticas que son la “antítesis” del Modelo Formoseño.

En ese sentido, el diputado nacional por Unión por la Patria, Luis Basterra, afirmó que Milei propone “cero obra pública”, en cambio, “Formosa sigue demostrando que se puede gestionar el Estado con superávit fiscal y sin dejar de construir obras para el desarrollo integral de la provincia”.

Y advirtió que la gestión libertaria “disfraza una supuesta lucha contra el déficit fiscal” porque “sigue endeudando al país, mientras que no hay nada para los jubilados, los discapacitados”, en definitiva, “es una política de crueldad”.

Evidenciada en que “siempre son movimientos que no apuntan a la defensa de la identidad nacional, la soberanía política, la independencia económica y mucho menos a la justicia social”, en consecuencia, es “la antítesis de lo que plantea el gobernador Insfrán”, aseguró el diputado.

Por ello, también manifestó que están trabajando para que este 26 de octubre lleguen al Congreso de la Nación a través del voto del pueblo “los dos diputados nacionales que representan al Modelo Formoseño”.

Los candidatos del Frente de la Victoria Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres. “De esa manera, le vamos a poner freno a tanta crueldad” de Milei, “una persona que era inimaginable en otros tiempos que pudiera llegar a gobernar la Argentina, un país que siempre se caracterizó por ser solidario, con pluripartidismo”, sostuvo Basterra.

Y marcó que “la forma de enfrentar los problemas no es con bronca, sino que se los enfrenta con solidaridad, compromiso y eso no representa a Milei” y por tanto, insistió en que “hay que ponerle un freno”.

Para finalmente, aconsejarle al Gobierno nacional que “si quieren aprender lo que es un buen ejercicio del Estado, pueden venir a Formosa”, a aprender “cómo lo hace el gobernador Insfrán, a través de los lineamientos del Modelo Formoseño”.



































