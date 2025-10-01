Con gran concurrencia de jóvenes, se realizó el curso de capacitación para obtener la licencia de conducir por primera vez

Más de mil jóvenes asistieron este miércoles por la tarde al Club San Martín, en el barrio San Francisco, y realizaron el curso de capacitación para obtener la Licencia Nacional de Conducir por primera vez, una iniciativa impulsada por la Comuna capitalina y el gobierno Provincial.

La capacitación, que forma parte del programa “Mi Primera Licencia”, fue de carácter teórico, donde, entre otras cosas, se enseñaron las normal viales y señales de tránsito para la conducción segura. Además, se sorteó una motocicleta y un casco entre todos los participantes.

Al respecto, el director de Tránsito de la comuna, Lic. Orlando Ortiz, celebró la marcada asistencia de vecinos y vecinas: “La capacitación superó todas nuestras expectativas; tanto es así que hubo más de mil jóvenes que se acercaron para participar de este curso que es tan importante como obligatorio para todos ellos”.

El funcionario resaltó que esta actividad permite que la gente pueda realizar una parte del curso de manera más cómoda, y en una sola jornada, restando luego el examen práctico y finalmente la presentación de la documentación requerida en las oficinas de la Dirección de Tránsito Municipal para retirar su licencia.

“Este programa apunta sobre todo a los jóvenes, ya que, a partir de los 16 años, ya pueden conducir motocicletas, y desde los 17, automóviles, siempre con la autorización de los padres. Por eso es importante que ellos ya incorporen los conocimientos necesarios para conducir de manera segura en la vía pública, y que cuenten con la licencia que los habilita a hacerlo”, concluyó Ortiz.



