Clorinda: Recuperaron una motocicleta y motopartes

Integrantes de la Brigada Investigativa del Comando Patrulla de Seguridad Urbana secuestraron una Yamaha YBR y partes de una Zanella ZB durante varias intervenciones realizadas en la segunda ciudad.

El primer procedimiento se concretó cuando los policías realizaban averiguaciones en el marco de una causa judicial por la sustracción de una moto.

Durante esa actividad, establecieron que el rodado estaba oculto entre las malezas y la identidad de los presuntos autores.

La segunda intervención fue en el marco investigativo de una causa por “Hurto” y mediante las entrevistas con vecinos y verificación de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad se estableció la identidad del delincuente.

Luego fueron hasta la vivienda del sujeto y su madre entregó las partes de una Zanella ZB.

En ambos procedimientos, los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras sigue la investigación para detener a los presuntos autores.












