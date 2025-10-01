Cattáneo invita a la charla del Dr. Bernardo Stamateas sobre “Vida Nutritiva”

La secretaria de Acción Social del municipio, Paula Cattáneo, informó que el próximo 11 de noviembre se realizará en nuestra ciudad la charla abierta del Dr. Bernardo Stamateas, titulada “Vida Nutritiva”, una propuesta dirigida a todo público, sin restricciones de edad, orientada a las personas a alcanzar una vida más plena, equilibrada y satisfactoria.

Cattáneo destacó que esta actividad se enmarca dentro de las acciones permanentes de la Secretaría de Acción Social para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, promoviendo espacios de encuentro y reflexión sobre el bienestar emocional y mental. “Queremos que esta charla sea una herramienta para que cada persona encuentre un equilibrio interior, recupere la energía positiva y aprenda a disfrutar cada etapa de la vida”, señaló Cattáneo.

En su nuevo libro, “Vida Nutritiva”, el Dr. Stamateas invita a recorrer las distintas etapas evolutivas del ser humano con una mirada esperanzadora, donde cada edad tiene un sentido y un encanto propio.

El autor refuta el viejo dicho “ya se me pasó el tren” o “soy muy joven para esto”, y propone entender que en todos los tiempos hay una razón extraordinaria para seguir adelante, aprender y disfrutar.

“Como él mismo dice, vivir de manera nutritiva significa jugar, crear, disfrutar, reponerse de las caídas y dar lo mejor de uno para ser bendición para los demás”, explicó Cattáneo.

Durante la charla, el reconocido conferencista desarrollará los principales ejes de su obra: Superar obstáculos y desafíos; mejorar las relaciones interpersonales; gestionar emociones y pensamientos negativos; y encontrar propósito y significado en la vida.

Además, ofrecerá consejos prácticos para quienes buscan: Inspiración y motivación para mejorar su vida; herramientas para manejar el estrés y la ansiedad.

Cattáneo subrayó que la propuesta está pensada para toda persona que desee mejorar su bienestar emocional y su calidad de vida, en un ambiente cálido, participativo y cercano. “Será una charla diferente -expresó-. Bernardo no solo presenta su libro, sino que dialoga con el público, escucha, responde preguntas y genera un ida y vuelta que deja huellas. Su mensaje llega al corazón porque nos invita a descubrir que siempre hay una nueva oportunidad para crecer y ser felices”.

La actividad es libre y gratuita, con cupos limitados.

Para inscribirse, los interesados pueden acercarse a Uriburu 544, sede de la Secretaría de Acción Social.

“Desde nuestra gestión municipal -cerró Cattáneo- trabajamos cada día para que Formosa sea una ciudad donde todos puedan sentirse acompañados, escuchados y con herramientas para vivir mejor. Esta charla es una de esas puertas que abrimos para seguir caminando juntos hacia una vida más plena”.



