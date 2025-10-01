Aseguran que Basualdo prometió mil metros de pavimento en Las Lomitas y “no cumplió con nada”

Vecinos de Las Lomitas denunciaron que el intendente y actual candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Atilio Basualdo, ha incumplido un plan de obras de pavimentación anunciado a principios de este 2025.

El compromiso, detallado por el propio Basualdo el pasado 6 de marzo, fue enumerado con precisión de tramos y metros, generando expectativas en la comunidad.

Cabe recordar que la lista incluía “200 metros de pavimento sobre la calle Matienzo, desde Moreno hasta la avenida Entre Ríos; 400 metros sobre la calle Sarmiento; 200 metros sobre la calle Moreno, desde la 9 de Julio hasta la avenida Belgrano y 200 metros sobre la Jorge Newbery, desde Moreno hasta la avenida Entre Ríos”.

De esta manera, aseguraron que “el intendente de Las Lomitas, prometió mil metros de pavimentación”, pero la realidad, sin embargo, es que “hasta el momento no cumplió con nada”, subrayaron.



