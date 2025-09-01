Una motociclista murió tras una colisión con una camioneta

• El hecho de tránsito se produjo sobre la avenida Pueyrredón y calle Salta

Una mujer de 68 años sufrió graves lesiones durante una colisión con una camioneta Volkswagen Amarok y falleció horas después en el Hospital Central, de esta ciudad.

El siniestro se produjo el jueves último, alrededor de las 10:00 horas en el barrio Mariano Moreno y de inmediato fueron hasta el lugar los efectivos de la Comisaría Seccional Sexta; mientras que el personal médico del SIPEC trasladó a la motociclista hasta el mencionado nosocomio.

Tras las averiguaciones practicadas, se determinó que un hombre de 48 años circulaba en su camioneta Volkswagen Amarok, de Norte a Sur, por avenida Juan Martín de Pueyrredón, y al intentar trasponer la calle Salta, por cuestiones que se tratan de establecer, se produjo la colisión con una Motomel Blitz, conducida por la víctima que transitaba en el mismo sentido.

Luego la asistencia y el traslado de la motociclista, el chofer de la camioneta dio negativo en la prueba de alcohotest.

Luego, cerca de las 20:00 horas, personal policial del Destacamento Hospital Central informó el deceso de la mujer, identificada como Ciriaca Martínez, debido a las graves lesiones.

La situación fue informada al juez de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Guillermo Omar Caballero, quien dispuso las diligencias del caso.

En el lugar se realizaron las actuaciones procesales y el personal de la Dirección de Policía Científica documentó el escenario del hecho.

El forense judicial realizó la autopsia y el cuerpo fue entregado luego a sus familiares para las exequias, se inició una causa por “Homicidio culposo” y los rodados quedaron secuestrados, a disposición de la Justicia provincial.



