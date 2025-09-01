Esclarecieron varios ilícitos y detuvieron a un “reducidor” de objetos robados

• Se recuperaron herramientas y materiales de construcción, entre otros elementos

Los integrantes de la Subcomisaría Colluccio resolvieron varios hechos delictivos a partir de la investigación de un caso de robo, que incluyó dos allanamientos, el secuestro de bienes de valor y la detención de un hombre que haría las veces de “acopiador” de los elementos sustraídos.

Las requisas se realizaron el jueves último, alrededor de las 11:00 horas, según lo ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

El primer procedimiento tuvo lugar en una vivienda del barrio El Quebrachito, donde se detuvo a un hombre de 27 años, imputado en la causa investigada.

El segundo allanamiento se realizó en una casa del barrio Fray Salvador Gurrieri, donde se secuestró una electrobomba de un HP y una guillotina para ventanales.

Además, se estableció que el propietario del inmueble adquiría objetos robados, por lo que fue imputado como presunto “reducidor”.

Gracias a esta investigación, también se esclarecieron cinco sumarios judiciales vinculados a distintos hechos contra la propiedad, con el secuestro de herramientas de albañilería, una soldadora, un motor elevador de agua, materiales de construcción, una bicicleta y otros elementos de interés.

Todos los secuestros y detenido fueron trasladados a la dependencia policial, por lo que todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



