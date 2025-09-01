Torneo mercantil de fútbol en el camping del CEC Formosa

En las instalaciones deportivas del Camping del Centro de Empleados de Comercio – Filial Formosa se viene desarrollando el Torneo Mercantil de Fútbol de campo 2025, organizado por la Secretaría de la Juventud y Deporte, en el marco de la próxima conmemoración del día de los trabajadores del sector: el 26 de septiembre.

El certamen comenzó el 23 de julio pasado, estimándose su finalización el 5 de octubre, siempre y cuando no haya inclemencias del tiempo. El torneo está conformado por diez equipos divididos en dos grupos de cinco cada uno. Los planteles que forman parte de la zona A son los siguientes: La Unión FC, Carrefour Express, Los Panas FC, Casa Borrás y Libre Mundo, mientras que la zona B está compuesta por Los Indomables, San Cayetano, Galpón, Los Halcones y La Juntada FC.

Transcurrida la quinta fecha, estas son las posiciones del grupo A: La Unión FC (13 puntos), Casa Borrás (10 puntos), Mundo Consumo (8 puntos), Carrefour Expres (3 puntos) y Los Pana FC (1 punto). En tanto, éstas son las ubicaciones del grupo B: La Juntada (15 puntos), Indomables (10 puntos), San Cayetano (7 puntos) , El Galpón (3 puntos) y Los Halcones (O punto)

En total, cada plantel juega cinco partidos: cuatro con los otros que integran su zona y un cotejo extra interzonal. Superada esta instancia, clasifican los dos primeros de cada zona, cruzándose el primero del grupo A con el segundo del grupo B, así como el primero del Grupo B con el segundo del Grupo. Los perdedores de ambos encuentros jugarán la semifinal el día 30 de septiembre, mientras que los ganadores disputarán la final el 5 de octubre si el clima así lo permite.

Desde la Comisión Directiva del CEC-Formosa, encabezada por Aníbal Alarcón se valoró este tipo de iniciativas que a través de la recreación, el deporte y el esparcimiento fomentan la unidad de los afiliados, en un clima de camaradería y fraternidad sindical.

En ese sentido, el gremialista anunció que el día 11 de octubre comenzará a disputarse en Formosa el Torneo Regional de Futbol Mercantil, con la participación de representativos del NEA pertenecientes a las filiales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) que lidera a nivel nacional Armando Cavalieri.