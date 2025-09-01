Se ajustan los últimos detalles en la obra de la piscina olímpica climatizada para deportes de alto rendimiento

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, se refirió a las importantes obras que próximamente fortalecerán el deporte de la provincia. Se trata de la monumental piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo, cuyas obras se ubican en el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká, en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1 de la ciudad de Formosa.

Indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que se está en la recta final, es decir, para “inaugurarse próximamente” y “así poner al servicio de la comunidad, con libre acceso para todos los deportistas de la provincia”.

Detalló, en ese sentido, que la piscina es una obra que “está en su última etapa por lo que se trabaja en algunos retoques y ajustes finales. Mientras que toda la parte perimetral de la pista en sí con todos sus elementos está totalmente completa y homologada a nivel internacional”.

Subrayó también Romay que, “así como en su momento lo fue el Estadio Cincuentenario”, estas “son dos obras espectaculares para todo el deporte no solo de la provincia, sino de toda la región”.

Asimismo, resaltó que ellas permitirán realizar competencias de alto nivel, esto es, “todo tipo de torneo, ya que al estar homologado internacionalmente, se podrán hacer competencias internacionales como nacionales en todas las disciplinas del atletismo y para atletismo, lo mismo que la piscina, que tiene medidas olímpicas, climatizada con el agua a la temperatura correspondiente igual que el medioambiente para los competidores”.

Por último, el secretario de Deportes recalcó la importancia de la piscina olímpica con miras al crecimiento del deporte, porque esta se utilizará “para todo desde la iniciación deportiva hasta la alta competencia, siendo “la única de carácter pública” en la región y el país.



