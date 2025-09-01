María Cristina: “Estamos muy orgullosos por el nuevo centro de salud y es gracias a la gestión del gobernador Insfrán”

El pasado lunes 22, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, llegó a la localidad de María Cristina, situada a más de 600 kilómetros de la ciudad capital, en el oeste del territorio, para concretar la inauguración del centro de salud del lugar.

Sobre esta entrega, la directora del centro sanitario, la doctora Irma Lottero, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó que “se trata de algo muy emotivo y ansiado”, resaltando a la vez que esta es una muestra más “del avance que ha tenido la zona”.

“Cuando llegué solo había una salita precaria, posteriormente se realizó una sala de material y hoy tenemos esta gran obra”, subrayó, indicando que todo esto es producto de “una gestión presente que priorizó la salud”.

Además, detalló que el nuevo edificio cuenta con distintos consultorios, para el servicio odontológico, tocoginecológico con baño, también sanitarios para hombres, mujeres, personal del lugar y personas discapacitadas, al igual que cocina, farmacia, depósito de leche y medicamentos.

Del mismo modo, sala de vacunación, administración, sector de emergencia, de descanso para el personal, admisión, dirección, entre otros espacios.

“De a poco nos estamos trasladando, nos han traído equipamientos nuevos como tensiómetros, oxímetros de pulso, para realizar electrocardiogramas, reanimador para los casos de urgencias, sillas de ruedas, heladeras, teléfonos internos”, etcétera.

Subrayó que “todos estamos muy orgullosos y es gracias a la gestión del gobernador Insfrán y del ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez”.







