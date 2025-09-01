Sin mayores cambios respecto al conteo anterior, se presentaron los casos de dengue en el cierre de esta semana

Piden a la población que las medidas preventivas se sigan cumplimentando todos los días, teniendo en cuenta que estamos ingresando en un periodo de días más cálidos y lluviosos, condiciones climáticas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegyti, transmisor de esta enfermedad.

Un nuevo parte del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) informó que, en la última semana, se han realizado 4.973 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultado positivo a Dengue.

Del total, corresponde uno a Pozo del Tigre, uno a Las Lomitas y uno a Formosa.

Asimismo, no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, ni pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.

Tampoco se registraron fallecidos por Dengue y se realizaron 19 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario.

En ese marco, desde el 1 de enero 2.025 a la fecha se diagnosticaron 1.427 de los serotipos virales circulantes DEN 1 y DEN 2 y no hubo fallecimientos por Dengue.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se bloquearon en 3.805 viviendas, se visitaron 6230 de las cuales estaban cerradas 1668 y se negó el ingreso a la brigada en 757; asimismo en 339 se erradicó larvas del mosquito.

Y se entregaron 3805 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED.

Para esta logística de acciones de control del Aedes aegypti, se afectaron 359 personas.



