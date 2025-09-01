Exitoso cierre de los Encuentros Corales Escolares

Este viernes 19, se llevó a cabo el cierre de la edición 2025 de los Encuentros Corales Escolares “Dr. Alberto Zorrilla” – Nivel Inicial. Participaron niñas y niños de los Jardines de Infantes Nucleados (JIN) N° 6, 7 y 48, los Jardines “María Auxiliadora” y “Juan Enrique Dring, la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 26, entre otros.

De esta manera, las voces de los alumnos transformaron a una nueva edición de los encuentros en jornadas de celebración, cargadas de cultura musical, encanto, muestras de dedicación y compromiso por parte de sus protagonistas, docentes y familias.

Al respecto, una de las integrantes del equipo de coordinación de los encuentros corales, la profesora Romina Barrionuevo, expresó con entusiasmo que la jornada “dejó muchísima ilusión, porque los jardineritos son el semillero de lo que van a ser en unos años más los encuentros de Primaria y Secundaria”.

“Esta es la primera experiencia de ellos en el escenario, como grupo, conformando un todo, por lo tanto, creo que es el momento de mayor aprendizaje”, cerró.



