Secuestraron mercaderías sin aval aduanero con destino al Chaco

Fue durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 11, en el acceso sur de esta ciudad

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y Subcomisaría Puente Uriburu secuestraron cubiertas, acondicionadores de aire tipo split, Smart TV y equipos de sonido, entre otros elementos de procedencia extranjera, sin aval aduanero, transportados en un camión hacia la provincia del Chaco.

El procedimiento se registró alrededor de las 21:00 horas del martes último, cuando los policías del puesto de control caminero realizaban identificación de vehículos y personas sobre la Ruta Nacional N° 11, en el acceso sur de la ciudad.

Allí detuvieron la marcha de un vehículo marca Iveco que realizaba transporte de paquetería.

Durante la inspección, se constató que trasladaba cuatro cubiertas, dos split, dos Smart TV y cuatro equipos de sonido con potencias, entre otros productos, todos de origen extranjero.

El conductor no pudo justificar la procedencia de la mercadería con las documentaciones exigidas por la ley.

A todo esto, los uniformados de la Subcomisaría Puente Uriburu realizaron las diligencias procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el conductor continuó en circulación.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de contrabando”, con intervención del Juzgado Federal N° 2 de Formosa.



