Joven de 13 años fue embestido por una camioneta

Tiene 13 años fue trasladado hasta el Hospital de la Madre y el Niño junto a su madre

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena “Fray Salvador Gurrieri” intervinieron en un hecho de tránsito en el que un preadolescente fue embestido por una camioneta Ford F-100 mientras caminaba por la avenida 12 de Octubre, del barrio 28 de Junio de esta ciudad.

El incidente vial se registró alrededor de las 20:30 horas del martes último y se informó del caso a la Línea de Emergencias 911.

De inmediato, los policías fueron hasta el lugar y, con personal médico del SIPEC, constataron la presencia de la víctima de 13 años con lesiones múltiples, por lo que fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de la Madre y el Niño junto a su madre.

En el lugar estaba la camioneta y su conductor, de 54 años, comentó que embistió al peatón.

Con la participación de los integrantes de la Dirección de Policía Científica, labraron las actuaciones procesales y establecieron que el joven caminaba por la mencionada avenida en sentido norte-sur y, por cuestiones que son materia de investigación, fue atropellado de atrás por el vehículo.

La camioneta y el chofer fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se inició la causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

A todo esto, el preadolescente permanece hospitalizado en compañía de su madre. (Con foto).







