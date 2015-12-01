Se realizó la tradicional maratón por el Mes del Estudiante en la Costanera capitalina

Como parte de las actividades por el Mes del Estudiante, se desarrolló la tradicional maratón y carrera de postas en la Costanera “Vuelta Fermoza” de la Capital, participando representantes de casi 40 colegios.

“Fue la segunda actividad que se realizó en el marco del Mes del Estudiante, la cual contó con la organización de la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES) y el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de diferentes organismos como la Jefatura de Gabinete de Ministros, los Ministerios de Turismo, Cultura y Educación, Secretaría General y otros más como el SIPEC y la Policía Provincial, los cuales por decisión del gobernador Gildo Insfrán se ponen a disposición para el desarrollo de estas actividades”, subrayó en diálogo con AGENFOR el director de Asuntos Juveniles, el doctor Fernando Galarza.

Recordó que la primera actividad se trató del Telemach, que con más de 8000 jóvenes tuvo lugar en la tarde del pasado viernes 5 en el Anfiteatro de la Juventud, ubicado en la intersección de las Avenidas 9 de Julio y Napoleón Uriburu, en la ciudad capital.

Adelantó que “nuestra próxima actividad va a ser un stand institucional en la Fiesta Nacional del Pomelo”, que se llevará a cabo en la localidad de Laguna Blanca este fin de semana. Además, informó que para evocar el 16 de septiembre, que es el Día Nacional por los Derechos de los Estudiantes Secundarios, en el campus de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), de 14 a 17 horas, se hará una jornada de reflexión con los miembros de la FeCES y delegaciones de colegios de esa localidad y comunidades cercanas.

Para el sábado 27, asimismo, está programada la Fiesta de los Estudiantes Secundarios y la elección de la representante provincial. El lugar elegido es el Galpón “G” del Paseo Costanero, en el horario de 20 a 1 horas.

El funcionario subrayó que en la maratón se contó con un stand saludable a cargo de los estudiantes de la EPET 5, del barrio 2 de Abril, que “tiene la Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos, así que ellos se encargaron de las frutas que después consumieron los estudiantes que corrieron”.

“Muy contento por la convocatoria –remarcó-. Agradezco a los docentes y a los directivos porque los estudiantes, para participar, sí o sí tienen que venir acompañados por docentes. Y aquí pudimos ver el compromiso del docente formoseño, que es muy importante y digno de resaltar”.

Por su parte, Alexis Gómez, ganador Sub 14 del Colegio Adventista, agradeció a “la escuela de atletismo ‘Tito Robles’ que estuvo entrenando. La carrera fue linda, así como la organización”.

Asimismo, Victoria Torres Toledo, del IPGSM, fue la ganadora Sub 14. “Si bien hacía mucho calor, empecé y terminé rápido. De lunes a lunes entreno en forma particular, siempre”, comentó.

Finalmente, Jeremías Benítez, de la EPES 56, consiguió el triunfo en la categoría Sub 18, así como Isabella Pozzo, del Instituto San Martín, en la categoría femenina. “El calor me afectó un poco, pero estaba en mi ritmo. A lo último le tuve que meter y saqué ventaja. El año pasado quedé segundo y ahora primero”, señaló el joven, en tanto que ella refirió: “Hago triatlón, que está conformado por natación, ciclismo y pedestrismo. Comparto este premio con mi profesor de Educación Física y con mi mamá que siempre me acompaña en todos lados”, finalizó.



