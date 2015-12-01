Continúan las entregas de los complementos nutricionales para personas celíacas

Del lunes 8 al viernes 19 de septiembre se cumplirá un nuevo ciclo de entrega de cajas con productos sin TACC para beneficiarios que residen en la ciudad de Formosa.

En ese sentido, según recabó AGENFOR, la directora de Asistencia a la Comunidad, Laura Viera, destacó que se avanza en “una nueva entrega de los módulos de complementos nutricionales para personas con celiaquía”.

Precisó que “entre Capital e interior tenemos alrededor de 800 beneficiarios”, siendo unos 500 de la ciudad de Formosa.

En las localidades, las entregas se realizan “a través de los Centros de Desarrollo Infantil y las residencias de adultos mayores”, como además “en los Espacios de la Comunidad Organizada, más conocidos como ECO”.

En Formosa Capital, se hace lo propio en Avenida Arturo Frondizi al 4300, en los horarios de 8 a 12 y de 18 a 20 horas.

Puntualizó que las cajas “tienen un total de 23 productos, que son todos de primera necesidad, de primeras marcas y necesarios para la alimentación equilibrada de una persona que padece celiaquía”, como por ejemplo harinas de arroz, mencionó al nombrar un alimento.

A su vez, puso en valor que los recortes que se materializan desde el Gobierno nacional no afectaron a estos módulos alimentarios, ya que “es un programa que se sostiene a nivel provincial gracias a las políticas trazadas por el gobernador Gildo Insfrán dentro del Modelo Formoseño”, donde “una de las premisas fundamentales es estar al lado de la gente”.

En ese marco, desde esta política alimentaria “se está acompañando a aquellas personas que padecen de celiaquía”, entregando estas cajas con numerosos productos que, si las personas debieran adquirirlos en los supermercados o bien en dietéticas, “estaríamos hablando de un costo superior a los $100 mil”.



