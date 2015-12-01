Se lanza la segunda edición del Festival Regional del Alfajor en Formosa

El Gobierno de Formosa, a través de la Subsecretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, realizará este viernes 19 el lanzamiento oficial de la segunda edición del Festival Regional del Alfajor.

La presentación se llevará a cabo a las 10.30 horas en el Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital y contará con la participación de emprendedores locales, autoridades provinciales y público en general.

El subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, dialogó al respecto y destacó que “este tipo de iniciativas no solo promueven las raíces formoseñas y sabores regionales, sino que también generan un impacto directo en la economía local, dando visibilidad y espacio a los pequeños productores y emprendedores”.

“El Festival del Alfajor es mucho más que un evento gastronómico, es una muestra del trabajo articulado entre el Estado y el sector emprendedor para seguir construyendo una provincia con más oportunidades”, agregó Sandoval.

A su vez, sostuvo que “se consolida como un punto de encuentro para la comunidad, donde confluyen la cultura, la producción artesanal y el espíritu emprendedor de Formosa”.

La invitación está abierta a todos los que deseen acompañar esta propuesta que continúa creciendo año a año, reflejando el compromiso y el talento de los formoseños.

Cabe recordar que, en el año 2024, el 1° Festival Regional del Alfajor Formoseño también se desarrolló en el Galpón “G”, el cual tuvo una duración de tres exitosas jornadas en donde se pusieron en valor la identidad, creatividad y capacidad de la cocina local.



