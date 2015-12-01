La Zona Siete de la ciudad capital ya tiene representantes para la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía





En la tarde del miércoles 17, en las instalaciones de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 60 de la Jurisdicción Cinco, se desarrolló la Instancia Interescolar de las Olimpíadas de Filosofía de la ciudad capital, determinando a los estudiantes que participarán en la siguiente fase que es la provincial.

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con la referente provincial, la profesora Silvia Silvero, quien precisó que este año “se incrementó exponencialmente la cantidad de escuelas y de alumnos participantes, por lo que se tuvieron que armar nueve zonas”.

Además, informó que para esta instancia “se han inscripto más de 700 alumnos, de los cuales han quedado 200, luego 100 y de estos deben quedar 25, de donde salen los dos representantes para la instancia nacional que se desarrollará en la provincia de Tucumán, siendo uno del Ciclo Básico (Nivel 1) y el otro del Ciclo Orientado (Nivel 2).

El martes 23 se culmina con la instancia zonal de las escuelas públicas y privadas del centro, para posteriormente desarrollar la provincial el 9 de octubre en el Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social” (IPP), y de ahí a la última, que es la nacional y se realizará en noviembre.

Por su parte, Gonzalo Soza, estudiante de la EPES N° 30 “Estados Americanos” del barrio Eva Perón, pasó a la instancia provincial y dialogó con esta Agencia.

Bajo el seudónimo “Hermes, el mensajero”, Soza expuso que su ensayo trata “sobre la felicidad” y especificó que en su escrito trabajó con autores como Aristóteles, Platón, Epicuro de Samos, Jeremy Bentham y John Stuart Mill.

Puso en valor el acompañamiento de sus profesoras, Susana Silvero y Estela Zayas, y declaró que sus intervenciones y apoyo “fueron decisivos e importantes a la hora de pensar en cada palabra que iba a colocar en mi escrito, sobre crear mi propia confianza de transmitir el mensaje correcto al jurado”.

Finalmente, comentó que es la primera vez que participa de este concurso y aseguró que está viviendo una excelente experiencia, la cual “me hace sentir muy bien”, cerró.



