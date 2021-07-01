El Hospital Distrital III de Ibarreta, junto al SIPEC, capacitó a fuerzas policiales y personal de salud en reanimación cardiopulmonar, consolidando un modelo de salud pública que se alza como bastión frente a las políticas de recorte a nivel nacional.

El Hospital Distrital III de Ibarreta, liderado por la directora y jefa del Distrito Sanitario III, la Dra. Vivian González, se ha posicionado como un referente en la capacitación en salud, organizando un taller de reanimación cardiopulmonar (RCP) que buscará fortalecer la respuesta ante emergencias. Esta iniciativa forma parte del programa "Salud y Comunidad", que aboga por una atención integral y accesible.

La capacitación, que reunió a personal del hospital y efectivos de la Policía local y zonas cercanas, fue impartida por especialistas del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC). Utilizando simuladores, los participantes pudieron practicar técnicas que son vitales en situaciones críticas, asegurando así una preparación efectiva.

La respuesta de la comunidad fue notable, evidenciando el compromiso de quienes desempeñan funciones esenciales en la seguridad y el bienestar ciudadano. La Dra. González enfatizó que "el conocimiento es una herramienta que salva vidas", reafirmando el propósito del hospital de extender esta formación a todos los sectores de la población.

Este esfuerzo no se limitó a un evento puntual; se enmarcó en una política estatal que considera a la salud como un derecho fundamental. En un país donde se observan recortes y cierres de centros de atención, Ibarreta destaca por su inversión en infraestructura y capacitación de recursos humanos.

A diferencia de otras provincias, donde se priorizan ajustes fiscales, aquí se promueve una visión estratégica que sitúa el bienestar de la comunidad en el centro de la gestión pública. La colaboración entre el Hospital, el SIPEC y la Policía local es un ejemplo claro de cómo la sinergia institucional puede generar un impacto positivo en la sociedad.

Finalmente, González resaltó que, estas acciones reafirman el compromiso de Formosa con la salud de sus habitantes, sembrando prevención y construyendo una comunidad más resiliente y preparada ante cualquier eventualidad.



