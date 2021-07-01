El Partido Intransigente recordó "La Noche de los Lápices"

A 49 años de esa tragedia y a pesar de ella, "los lápices siguen escribiendo".

Distintas organizaciones sociales y políticas, entre ellas el Partido Intransigente, recordaron hoy el 96 aniversario de La Noche de los Lápices, fecha en que 10 estudiantes secundarios fueron secuestrados y torturados por reclamar el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata.

La Noche de los Lápices. Así se conoce a lo ocurrido el 16 de septiembre de 1976 en La Plata, cuando la Policía bonaerense y del Batallón 601 de Ejército secuestraron a jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, encuadrada en el peronismo de izquierda, y de la Juventud Guevarista, rama juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Algunos de ellos habían participado durante la primavera de 1975 en las movilizaciones que reclamaban el Boleto Estudiantil Secundario. De aquellos estudiantes hoy continúan desaparecidos: Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), María Clara Ciocchini (18 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años) y Claudio de Acha (18 años).

Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz también fueron secuestrados y son los únicos sobrevivientes del hecho. En conmemoración a ese día, a partir del 2014, mediante la Ley 27.002, cada 16 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Juventud.



