Prevención del cáncer de mama: el camión sanitario estará en el Playón Municipal

En una actividad en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa y la Comuna capitalina, el camión sanitario estará atendiendo este sábado 27 desde las 15 h en el Playón Municipal, donde se llevarán a cabo diversas atenciones gratuitas y realización de mamografías a vecinos y vecinas, teniendo como requisitos presentar el DNI y estudios mamográficos anteriores, en caso de tenerlos.

Lo anterior, es en el marco del “Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama”, por ello, además del accionar del tráiler, habrá stands de atención en los que se podrán consultar otras cuestiones sanitarias como la salud mental, la nutrición, psicopedagogía, discapacidad, odontología y cardiología.

En la misma línea, se realizará en el Puerto dela Ciudad una “Remada Rosa” desde las 15 h sobre el Río Paraguay, seguido de las atractivas clases Zumba a las 16.30 h, con el objetivo de celebrar la vida desde el movimiento y la alegría compartida.

Paralelamente, en el Playón Municipal, se montará la tradicional “Feria Emprendedora”, un espacio recreativo infantil en el cual habrá todo tipo de juegos interactivos, así como un circuito de bicis para los más chicos. Se invita a todos los vecinos y vecinas a asistir al lugar con una prenda rosa para conmemorar esta fecha tan especial.







