La Municipalidad realizará un encuentro de prevención y salud integral

La secretaria de Acción Social de la comuna capitalina, Lic. Paula Cattáneo, anunció la realización de un encuentro de prevención y salud integral que forma parte de una estrategia sostenida en la ciudad para la contención y concientización de la comunidad.

En ese aspecto, la funcionaria precisó que este viernes 26, a las 17:45 horas, en el salón del Aguará Rugby y Hockey Club, se desarrollará el Encuentro Femenino “Voces que Inspiran”. Allí, dos mujeres que atravesaron el cáncer de mama compartirán cómo enfrentaron la enfermedad y lograron superarla. Una de ellas recibió el diagnóstico estando embarazada; la otra transitó un tratamiento largo y complejo. Hoy ambas están sanas.

“Escuchar a estas mujeres es entender que la prevención no es un trámite más. Es la diferencia entre llegar a tiempo o llegar tarde. No hablamos de números. Hablamos de vidas, de madres, de hijas, de hermanas, de amigas”, señaló.

La jornada contará con una nutricionista que explicará el rol de la alimentación durante los tratamientos. Además, la doctora Sofía Samudio Godoy, coordinadora del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, acercará datos concretos y herramientas médicas para reforzar la conciencia.

Para concluir, Cattáneo remarcó que “no hay una sola respuesta frente al cáncer. Se necesita ciencia, contención, el apoyo de la comunidad. Y sobre todo se necesita hablar sin miedo, porque callar o postergar puede costar demasiado caro”.



