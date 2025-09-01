“La obra de la pileta olímpica climatizada es majestuosa, espectacular”

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, destacó en el programa “De esto sí se habla”, emitido por el canal de streaming “Quien TV”, la magnitud de la nueva pileta olímpica climatizada.

“La natación de la región y del país espera con entusiasmo la inauguración, prevista para el martes 30”, anunció.Romay resaltó la importante inversión del Gobierno de Formosa en esta obra y en la pista de atletismo, cuya finalización está próxima.

“La provincia avanza en la construcción de escenarios deportivos públicos de primer nivel. El natatorio olímpico, de 50x25 metros, cumple con todas las especificaciones técnicas internacionales, incluyendo plataformas de toque, pantallas digitales, climatización del agua y tribunas para el público”, detalló.

El funcionario subrayó que esta infraestructura posicionará a Formosa como un polo regional de natación, dado que no existe una obra similar en provincias vecinas. “Nuestro objetivo es potenciar la natación como disciplina deportiva”, afirmó.

Además, celebró la pista de atletismo, homologada internacionalmente y equipada con todos los elementos necesarios.

“Son obras espectaculares, un sueño para el deporte formoseño”, expresó con entusiasmo.

Ambas instalaciones se encuentran en el boulevard de la avenida Napoleón Uriburu, entre las calles Córdoba y Fortín Yunká, en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento N° 1 de la ciudad de Formosa.

En el ámbito político, Romay marcó una clara diferencia entre las políticas del Gobierno Nacional, que calificó de desamparo hacia el deporte, especialmente el adaptado y de adultos mayores, y las acciones del gobierno de Gildo Insfrán:

“Nuestra política prioriza a las personas, mientras que la del Gobierno Nacional se centra en el déficit fiscal. Nosotros somos humanistas”, enfatizó.







