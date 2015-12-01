Informan que desde este jueves la SUBE Inclusiva se tramita en las oficinas de la Dirección de Transporte





Desde la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, a través de la Dirección de Discapacidad, se informa que a partir de este jueves 11, la SUBE Inclusiva se tramita desde la Dirección de Transporte.

De este modo, este beneficio para las personas con discapacidad se puede gestionar en las oficinas de dicha área comunal, ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Pringles.

Aquellos que quieran acceder a la SUBE Inclusiva, tienen que presentar los siguientes requisitos: original y fotocopia del DNI (con domicilio en la ciudad de Formosa), y original y fotocopia del CUD (Certificado Único de Discapacidad) o certificado del INCUCAI (actualizado y vigente).



