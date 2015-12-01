Personal de salud celebró la inauguración del nuevo centro de Villa Hermosa

En diálogo con AGENFOR, la licenciada en Obstetricia, Marina Alvarenga, expresó estar “muy felices” y “agradecidas al Gobernador” no sólo por la flamante estructura edilicia, sino también por “todos los equipamientos nuevos y de última tecnología” que incluyó esta obra.

“Todos los equipamientos son nuevos, ecógrafos modernos, colposcopio, impresora, computadora, camillas”, mencionó.

A su vez, aseguró que con esta nueva disponibilidad podrán resolver “muchas demandas” dentro del centro, “cuando antes teníamos que derivar porque estábamos en el SUM del colegio y era más precario”, pero, ratificó, “ahora sí podemos resolver todas las situaciones de los vecinos”.

Por su parte, la odontóloga María Florencia Jure, puso en valor estas nuevas instalaciones porque ahora “será una atención odontológica integral” ya que “podremos hacer arreglos, extracciones y hasta tratamientos de conducto”.

“Tenemos un sillón moderno, con toda la tecnología, muy cómodo para mí y el paciente; esterilizadora, para revelar las placas, lavadora para los instrumentos, resinas para hacer arreglos, para hacer limpieza, cepillado, entrega de pastas, muy completo”, especificó.

Y aseveró que con estos equipamientos es “un consultorio completo, como para empezar en el ámbito privado, pero también en cualquier sector”.

En otro orden, la comunidad educativa del barrio Villa Hermosa, se sumó a esta celebración a través de la directora de la EPEP N°82, Mónica Argullo, quien dijo estar “felices de formar parte de esta inauguración que beneficiará, también, a las zonas aledañas”.

“La salud es un servicio y un pilar importante dentro del Modelo Formoseño, como también la educación y seguridad”, sostuvo.

Por último, indicó que acompañaron la inauguración porque “nuestros niños vienen y reciben asistencia aquí”, por lo que “trabajamos de manera articulada con el Centro y su Directora, como tiene que ser”.







