Parola: “El Presidente nos trata de golpistas cuando nosotros sólo expresamos la voluntad popular”

La diputada nacional por Formosa, Graciela Parola, se refirió al reciente rechazo a los vetos de Javier Milei por parte de la Cámara de Diputados de la Nación y repudió que el Presidente “nos trata de golpistas a los legisladores, cuando lo único que hacemos es expresar la voluntad popular”.

“Nosotros tuvimos una muy buena sesión el miércoles (17 de septiembre), con resultados favorables al pueblo”, aseguró; y le reprochó al titular del Ejecutivo nacional que no ignore “lo que pasó en las calles, con las marchas en todo el país de universitarios, personal de salud, personas con discapacidad y sus familias, adultos mayores” porque “si no, no sé para qué gobierna”.

En ese sentido, la legisladora aseveró que “vamos a seguir en la misma línea” y destacó que el Senado haya rechazado, también, el veto del proyecto de ATN que “es muy importante para las provincias, para el federalismo, para la salud”.

“Estamos armando una sesión, creo que el 1 de octubre, para poder tratarlo nosotros, y también incorporar el impuesto al combustible, que tenemos la media sanción del Senado en la Cámara de Diputados”, anticipó.

A su vez, señaló, “tenemos citación a la semana que viene para la Comisión de Presupuestos, para organizar el trabajo, que en realidad es un artilugio del Presidente de la Comisión para evitar el emplazamiento por parte del pleno, pero vamos a seguir trabajando conforme la demanda del pueblo”.

Asimismo, Parola se refirió a la contienda electoral del 26 de octubre, recordó que Formosa tiene “dos bancas en juego” por lo que citó al Gobernador que “fue muy claro al respecto” y dijo: “El pueblo formoseño y argentino necesita las dos bancas”.

“Porque la situación es angustiante a veces, no solo para nosotros, sino para la gente que espera de nosotros una respuesta, tener que estar diciéndoles que no llegamos al número, que estamos negociando, que estamos trabajando con otros bloques, que a veces son dialoguistas, a veces no; y los únicos diputados y diputadas, senadores y senadoras que tuvimos siempre del mismo lado hemos sido los Unión por la Patria”, explicó.

Entonces, esbozó que, este 26 de octubre, “sin lugar a dudas, fuerte al medio, acá en Formosa, con la compañera Graciela de la Rosa y el compañero Fabián Cáceres” como así también “a lo largo y ancho de todo el país” para que “podamos tener un bloque mayoritario y seguir poniéndole un freno al Gobierno nacional”.

“Nosotros no somos ningunos golpistas, sólo queremos ponerle los límites que la Constitución y la democracia nos dan, y en este caso ese límite es a través del Congreso”, aseguró.

En ese sentido, Parola contó que un canal de noticias de Buenos Aires con alcance nacional relató que la sesión estaba demorada porque el Gobierno de Milei trataba de doblar voluntades y aclaró que “así fue la situación, porque el martes a la noche, nos fuimos a dormir sin tener los números para los vetos”.

“Al otro día volvimos a trabajar, el trabajó en la sesión es permanente, es decir, estamos permanentemente en conversación, cosa que por ahí sería mucho más fácil y más segura si tuviéramos las bancas nosotros como compañeros, porque los que nunca estuvieron en duda, insisto, fueron los diputados y diputadas del peronismo”, ratificó.

Por último, Parola opinó sobre el voto de Francisco Paoltroni en el Senado y sostuvo que “llegó colgado de Milei, después se peleó y ahora volvió”.

“Aquí también vemos sus aliados locales y la verdad que es una vergüenza para el pueblo un Senador que vota por sus propios intereses, no representa a nadie, no representa a la provincia de Formosa, sólo da pena”, expresó.

Y cerró: “Espero que pase prontamente los cuatro años para que deje de ocupar esa banca que no la merece”.



