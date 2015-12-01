Orrabalis: “Mientras algunos discuten si vale la pena sostener un hospital, en Formosa lo acrecentamos”

El candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria, quien también es secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, ofició como orador principal del acto inaugural del nuevo centro de salud del barrio Villa Hermosa, que encabezó el gobernador Insfrán este viernes 19 por la mañana.

Al tomar la palabra, saludó a todo el personal de salud que “hace que tengamos el mejor sistema público del país” y expresó que, este flamante establecimiento sanitario, “es mucho más que un edificio, es el Estado presente”.

“Es vital para la comunidad barrial porque constituye el primer eslabón de nuestro sistema de salud. Aquí se resuelven gran parte de los problemas que pueden presentarse en la vida cotidiana. Una fiebre, un control médico, una vacunación y, principalmente, esto es un espacio de contención, de escucha y un acto de amor por el prójimo”, sostuvo.

Y agregó: “¿Quién en Formosa no acudió alguna vez a un centro de salud? Todos sabemos lo que significan esas atenciones y consejos profesionales para aliviar nuestras dolencias. La atención primaria de la salud es un núcleo fundamental del modelo formoseño, y así quedó plasmado también en nuestra nueva Constitución Provincial”.

Estado presente

En ese sentido, el candidato a diputado aseveró que “aquí siempre hubo un Estado presente” porque “cuando alguien de nuestra comunidad tiene un problema de salud, no pregunta cuánto cuesta la atención, pues sabe que el sistema público de salud de Formosa le va a responder” y esto, consideró, “es justicia social, es dignidad, es el Modelo Formoseño”.

Asimismo, lamentó que “vivimos tiempos difíciles” y apuntó al Gobierno nacional que sigue “desfinanciando a la salud, a la educación, a la ciencia, presentándolo como gasto y no como inversión fundamental que requiere nuestra patria”.

“Se llega incluso a cuestionar la necesidad de sostener hospitales de prestigio mundial como el Garrahan, dejando indefenso a miles de niños, cuestionan también y denigran a nuestros científicos. Y yo me pregunto, ¿qué dirían Perón y Evita de estos? Ellos que nos enseñaron que donde hay una necesidad, nace un derecho y que los únicos privilegiados son los niños. ¿Y saben qué? Ellos dirían, hagan como en Formosa, tomen el ejemplo del Modelo Formoseño”, manifestó.

Y señaló: “Mientras algunos discuten si vale la pena sostener un hospital, en Formosa lo acrecentamos. Esa es la diferencia entre recortar derechos y ampliarlos”.

Modelo de salud único

En ese marco, Orrabalis garantizó que, en Formosa, “no vamos a permitir que se juegue con la salud de nuestro pueblo, pues así nos marca el camino el mejor Gobernador del país, quien es ejemplo de lucha y compromiso, y siempre además es el primero en el frente de batalla cuando hay que defender al pueblo”.

“Aquí en Formosa, bajo la conducción de nuestro Gobernador, demostramos que hay otro camino posible, basado en la justicia social, por eso nuestro sistema de salud es integral, gratuito, universal y descentralizado. Está garantizado en distintos distritos sanitarios que abarcan cada rincón de nuestra geografía y garantiza que nadie quede excluido de su derecho a la salud. Nuestro modelo de salud provincial es único”, esbozó.

Y ahondó: “En su concepción se apoya en pilares innegociables, como por ejemplo la gratuidad y la universalidad de la atención médica, la prioridad de la prevención y promoción de la salud, como nos enseñaba Ramón Carrillo, quien también nos enseñó que la salud de un pueblo está ligada a su bienestar social, a la dignidad y a la justicia. Por eso decimos con firmeza que la salud no es un privilegio, es un derecho y el Estado debe garantizar”.

Proyecto integral

En cuanto al flamante centro de salud, el referente consideró que “no está aislado” sino que “forma parte de un proyecto mucho mayor que integra la salud, la educación, la producción, la ciencia y la tecnología”.

“Por eso celebramos también a la Universidad Provincial de Laguna Blanca, que con su carrera de medicina y enfermería están formando los profesionales que cuidarán con excelencia y compromiso a nuestros vecinos. Y desde el Polo Científico y Tecnológico trabajamos también en la especialización técnica en Electromedicina, incorporando innovación, inteligencia artificial y soberanía tecnológica a nuestro sistema de salud”, señaló.

Y especificó: “Hemos desarrollado proyectos concretos, como reconversiones tecnológicas de equipamiento, prototipado de insumo para sillones odontológicos, demostrando que el conocimiento y el talento formoseño también está al servicio de nuestro pueblo”.

Orrabalis, entonces, analizó “el gran paso que estamos dando” ya que “formamos médicos, enfermeros, técnicos y especialistas”, lo que significa que “Formosa produce conocimiento, genera profesionales y soluciones para su propio pueblo”.

“¡Qué orgullo realmente! Nuestro Gobernador nos enseñó que la verdadera política es la que transforma la vida de la gente. Y esa transformación se ve hoy aquí, en este centro de salud que queda para siempre en mano del pueblo, porque lo que se inaugura en Formosa no se privatiza, se defiende y lo disfrutamos todos”, aseguró.

Y añadió: “Este centro de salud es la prueba tangible de que Formosa avanza porque entiende que la salud no es sola ausencia de enfermedad, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social”.

Otra Argentina es posible

Por último, Orrabalis fundamentó que, con unidad, organización y solidaridad “seguiremos defendiendo este modelo político y a su Conductor, ya que es un modelo que dignifica a su gente, que garantiza sus derechos y que demuestra desde el interior profundo de la patria que otra Argentina también es posible”.

“Sigamos adelante convencidos de que el camino es con salud, con educación, con ciencia y por sobre todas las cosas con justicia social. Y con la fuerza de un pueblo organizado que sabe bien hacia dónde va”, sugirió.

Y cerró: “Por todo ello, el 26 de octubre vamos fuerte al medio y con el corazón. Vamos con fe, con fuerza y pasión a acompañar en las urnas a los candidatos del Modelo Formoseño”.



