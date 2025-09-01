Orrabalis en Juárez: “Estas escuelas son trincheras de oportunidades para todos”

El candidato a diputado nacional por el Frente de la Victoria y secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, fue uno de los oradores del acto inaugural de la EPEP N° 293 y el JIN N° 20 de Ingeniero Juárez, que concretó el gobernador Insfrán este martes 23 por la mañana.

Al tomar la palabra, expresó que “es un día glorioso del Modelo Formoseño” porque “para nosotros que venimos del interior profundo de esta provincia y que somos hijos del Modelo Formoseño, hijos de la educación pública, realmente es un orgullo que se inauguren escuelas, porque sabemos que las escuelas son trincheras de oportunidades para todos”.

“Hoy celebramos un nuevo capítulo más en nuestra joven historia, y en especial el de esta comunidad que se fue transformando en una pujante localidad de la mano de un modelo político que brinda y seguirá brindando oportunidades para todos y todas”, sostuvo.

Y añadió: “La frase siempre citada por nuestro gran conductor: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, no son frases vacías”.

Entonces, ejemplificó que, en lo que va del 2025, “en el partido de las realizaciones, el Modelo Formoseño, ya le va ganando 99 a cero al modelo de la motosierra” y aclaró que “no son obras, sino sueños hechos realidad”.

“Miles de familias beneficiadas por esta decisión política. Iniciamos las inauguraciones de obras el 15 de febrero en la localidad de El Colorado, obra de bacheo y reconstrucción de calzada en la intersección de la ruta provincial N° 1 y 3. Y se continuó con inauguraciones de importantes obras en diferentes puntos de nuestro territorio, demostrando, como dijeron los que me antecedieron la palabra, equidad territorial y por sobre toda la cosa levantando una de nuestras banderas, la que mejor nos representa, la bandera de la justicia social”, precisó.

Orrabalis aseveró que son “obras estratégicas” en lo económico, social y soportes claves para “seguir cuidando la salud de nuestros comprovincianos” como así también, otro pilar fundamental, “la educación pública, gratuita y de calidad”.

“Con gran orgullo, esta comunidad recibe de la mano del mejor Gobernador dos imponentes obras, totalizando así 1548 obras educativas entre la escuela primaria y el jardín de infantes. No existe en otro lugar del país esta inmensa cantidad de obras que benefician al pueblo. Seguimos demostrando que todos somos partícipes en la construcción de este gran proyecto que es el Modelo Formoseño”, esbozó.

Y pidió “un fuerte aplauso” para “todos los que ponen el conocimiento, el empeño y la mano de obra para que se sigan inaugurando esto, y mucho más que son promesas que va cumpliendo nuestro Gobernador”.

Entra las obras destacadas, mencionó el nuevo edificio del Instituto Politécnico, “al servicio del pueblo formoseño, uno de los mejores del país”, que cuenta con una “hija de Ingeniero Juárez” que ingresó a la carrera de Química Industrial con una nota de 10.

Y puso en valor, también, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) que este año emitió sus primeros títulos oficiales para los formoseños y las formoseñas.

“Este lunes 22, llegando a esta querida ciudad, también pude notar y sentirme orgulloso al ver una gran extensión cubierta de paneles solares. Esa inversión privada, directa, significa progreso y fuente de trabajo, además de robustecer nuestro sistema eléctrico”, destacó.

Por último, Orrabalis aseveró que “todo lo mencionado sólo es posible si hay un Estado presente, que invierte y que acompaña, pero fundamentalmente es posible porque hay un pueblo esclarecido, que no se deja engañar por cantos de sirena o ladridos de caniches”.

“El 26 de octubre, una vez más, vamos a demostrar que preferimos seguir por el camino que nos señala nuestro Gobernador, un camino de unidad, un camino de inclusión y de futuro de grandeza. Tenemos una final y vamos a jugar todos, con firmeza y compromiso, y vamos a marcar en la Boleta Única Papel, fuerte, al medio y con el corazón”, concluyó.







