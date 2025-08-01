Nacif sostuvo que la Unidad es el único camino para mantener los derechos adquiridos

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que “el pueblo vota al Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán porque cree, confía, se identifica y comparte la visión que tiene. El ciudadano sabe que, con las políticas y acciones de Estado, le aseguran su futuro y el de las próximas generaciones. No solo tenemos en Insfrán un líder nato, es un conductor, con equipo propio, pero que respeta e invita a todos los que quieran sumarse y trabajar en la construcción de una Provincia y un País, en el que se respete que donde haya una necesidad, nazca un derecho”. “Él trabaja cotidianamente también, en la construcción de una Argentina inclusiva, federal, moderna, justa, y solidaria, defendiendo la soberanía política, y la independencia económica”, añadió.

“Lo recuerdo, hoy, más que nunca porque la Convención Constituyente de Formosa, modificó plazos en la duración del mandato del Poder Ejecutivo, como lo hicieron otras Provincias Argentinas. Algo que debe entenderse como solo una cuestión de forma, que no modificará el hecho de que nuestra Provincia es y será Justicialista”, especificó.

“Hemos leído y escuchado campañas que quieren confundir sobre este tema. Tiene que quedar claro que nuestro Gobernador Gildo Insfrán, no solo podrá ser candidato, tenemos la certeza de que ganará la gobernación en los próximos comicios, porque su legitimidad de mandato y aceptación lo recibe en cada elección cuando lo ratifican con el setenta por ciento de los votos”, señaló.

“La voz del Pueblo, es la Voz de Dios, y en un sistema democrático, el respeto a ese principio constituye el pilar fundamental de la Republica”, recordó.

“Les pido a todos que sigamos trabajando como hasta ahora, entendiendo que, para mantener los derechos adquiridos, la unidad es el camino”.



