Más de 180 ecografías fueron realizadas en Lote 8 y María Cristina

Fue mediante un operativo programado y coordinado desde el Hospital Distrital de Ingeniero Juárez.

Una intensiva jornada de ecografías se llevó a cabo el último sábado 13 de septiembre en la zona oeste de la provincia, donde cientos de vecinos de Lote 8 y María Cristina pudieron acceder a ese estudio de diagnóstico por imagen, de manera completamente gratuita.

Para ello, desde el Hospital Distrital de Ingeniero Juárez “Eva Perón”, cabecera del Distrito Sanitario I de la red pública de salud provincial, fue enviado un equipo de médicos ecografistas “que dieron atención a los pobladores de esas dos localidades y también a los que viven en las comunidades aledañas”, comentó el director del nosocomio, el doctor José Fernández.

Respecto a la cantidad de estudios concretados, precisó que en María Cristina se realizaron un total de “56 ecografías abdominales y 45 ecografías obstétricas”. Mientras que en Lote 8 “fueron 40 las obstétricas y en igual número las abdominales”, alcanzando así, entre ambos lugares “un total de 181 ecografías”.

Indicó que para llevar a cabo el amplio trabajo “se articuló con los equipos de los centros de salud tanto de Lote 8, como de María Cristina”, donde a los estudios de diagnóstico por imagen, se sumó el control de las mujeres que utilizan el dispositivo intrauterino (DIU) como método anticonceptivo, en algunos casos fueron extraídos y se renovó la colocación; y en otros, fueron colocados por primera vez.

Entre los puntos más importantes que mencionó Fernández respecto a ese accionar, sostuvo que “es fundamental, por ejemplo, para tener un control adecuado de las mujeres embarazadas” y de esa manera “lograr que los partos sean institucionalizados, ya que, prácticamente, en nuestro distrito ya no hay partos domiciliarios”.

Paralelamente, hizo notar que “estos operativos” permiten detectar a las personas que tienen algunas patologías, como litiasis vesicular, hernias, quistes, lipomas y otras que requieren resolución mediante cirugías.

Explicando, seguidamente, que una vez detectadas “se coordina para traer al paciente hasta el Hospital de Ingeniero Juárez, donde se le realizan las intervenciones quirúrgicascorrespondientes para resolver cada problema”.

En tal sentido, destacó el trabajo en red que llevan a cabo los efectores sanitarios en ese distrito, citando, que este tipo de operativos “los hacemos dos veces al mes, recorriendo todo el distrito. Por ejemplo, antes de estas dos localidades, estuvimos en El Chorro, donde también hemos efectuado, ecografías, tanto obstétricas como abdominales y controles prenatales a las embarazadas”.

Trabajo fructífero y beneficioso

Por otro lado, el director del centro de salud de Lote 8, el licenciado Diego Fernández, expuso que fue un largo día de trabajo “muy fructífero y beneficioso para todos nuestros vecinos, porque, no solo se atendieron embarazadas, sino que también se hicieron ecografías abdominales que permitieron evaluar y diagnosticar diferentes patologías”.

Resaltó que estas jornadas permiten descongestionar la actividad que tiene el nosocomio de Juárez, que permanentemente recibe a pacientes de todo el Distrito Sanitario I “porque aquí en el centro de salud, las embarazadas como otros pacientes que requieren de un estudio complementario, como laboratorio, ecografías y otros, pueden resolverlo, sin tener que trasladarse largas distancias, ya sea hasta Juárez o hasta otras localidades del distrito”.

Detalló que asistieron pacientes de toda el área programática de Lote 8, de las comunidades: El Palmarcito, Villanueva, Misión Nueva, Lote 1, El Tucumancito, Palmarcito II, Lote 8 criollo y Lote 8 wichí, entre otras y la atención fue “priorizada para los que tenían el pedido médico”.



