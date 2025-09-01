En un nuevo Centro Comunitario del barrio El Porvenir, se organizó una capacitación de la Boleta Única Papel

En la tarde de este lunes 15 se realizó la apertura de un nuevo Centro Comunitario en el barrio El Porvenir de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa, donde también capacitaron sobre la nueva modalidad de la Boleta Única Papel (BUP), que por primera vez se utilizará en los próximos comicios nacionales del domingo 26 de octubre.

En ese nuevo espacio se desarrolló entonces esta actividad, sobre la cual la diputada provincial Blanca Denis amplió a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), señalando que “con todos los compañeros y compañeras estamos recorriendo todos los centros comunitarios que tenemos en todas las Jurisdicciones de la ciudad de Formosa”.

Se trata de “la forma de militar a partir de esta nueva modalidad de votar” a través de la BUP el 26 de octubre, que “será la primera vez después de tantos años de tener una manera tradicional de sufragar”, por esa razón, destacó que se trabaja fuertemente para que “las personas la conozcan” y así “se familiaricen con ella”.

En ese sentido, también la dirigente justicialista señaló que es muy importante que el vecino sepa todo lo necesario para que pueda ir a emitir su voto, ejerciendo de esa manera “ese poder ciudadano” mediante “esa herramienta que nos brinda la democracia”.

Mientras que en el caso de quienes por allí tengan alguna discapacidad, acotó que “deben saber que pueden ir acompañados de otra persona”. Esta particularidad como otras cuestiones se les informa y enseña a la gente.

Para ello, la militancia se viene movilizando en todo el territorio provincial, acentuó y profundizó que, en tal sentido, “las diferentes agrupaciones recorren casa por casa”, haciendo notar que “hay ganas de saber y participar por parte de la ciudadanía”.

Es por eso que “estamos entusiasmados”, destacó Denis, “con esperanza”, porque aseguró que “día a día se está viendo lo que está pasando a nivel nacional” con las políticas de ajuste del presidente Javier Milei quien, en estas últimas elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde el Partido Justicialista logró una aplastante victoria, recibió “un llamado de atención muy severo para que cambie el rumbo”.

“Sin embargo nada se ha modificado porque Milei sigue sin escuchar los reclamos de los jubilados, los discapacitados y castiga a los más humildes”. A pesar de todo eso, está convencida de que “la gente va a utilizar esta herramienta, que es el voto, para marcarle al Gobierno nacional que no está de acuerdo con ninguna de sus políticas”.

Y de esa forma en Formosa el Frente de la Victoria logrará que los dos diputados nacionales que se renuevan “sean de nuestro espacio político, para que desde el Congreso de la Nación ellos defiendan los intereses de todos los formoseños. Y al Modelo Formoseño, ya que el pueblo sabe lo que se define este 26 de octubre”, concluyó.



