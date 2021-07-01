Gildo Insfrán a los campesinos: "No le tengan miedo a las transformaciones"

Se celebra un nuevo aniversario del nacimiento del PAIPPA, ideado y ejecutado por Gildo Insfrán, el 15 de septiembre de 1996 y lanzado ante centenares de campesinos.

Tras explicarles de qué se trataba el programa de asistencia integral, los instó a dejar de lado los temores a las transformaciones.

“Quiero decirles a todos ustedes que no le tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a las transformaciones porque nosotros somos tan capaces como cualquiera, de otro lugar para emprender y acompañar este proceso de transformación porque somos capaces y vamos a ser capaces de romper el individualismo y de construir la unidad de lograr la organización, fomentar entre nosotros la solidaridad con el protagonismo verdadero y sincero; pero fundamentalmente vamos a ser capaces de hacer todo esto con una palabra que vamos a llevar a los hechos y que es la equidad y para lograr así la verdadera justicia social.

“Para despedirme de ustedes, quiero contarles una anécdota que nos obliga hacer muy frecuentemente el General Perón. El General Perón nos solía decir, con esa picardía que lo caracterizaba; que en un pueblo de la vieja Europa existía un campanario y en ese campanario un reloj, y que desde ese campanario, cada hora aparecía un personaje del pueblo, y así aparecía el político y el político le decía al pueblo “yo construyo la sociedad” a la hora aparecía otro personaje y decía “yo salvo las almas de este pueblo” y así a la hora otro personaje aparecía el juez, el juez decía “yo administro justicia”, pasaba la hora aparecía otro personaje, el policía y el policía decía “yo soy el que da seguridad a este pueblo” y por último aparecía el productor y el productor simplemente expresaba “yo soy el que le da de comer a todos ellos”.