Laguna Blanca: Desarticularon dos puntos de venta de estupefacientes

• De la droga secuestrada se pueden obtener 179 dosis destinadas directamente para el consumo

Efectivos de la Delegación Laguna Blanca de la Dirección General de Drogas Peligrosas allanaron dos viviendas del barrio Centenario, detuvieron a un hombre de 22 años y secuestraron marihuana, cigarrillos de fabricación casera, dinero y celulares, entre otros elementos.

La investigación se inició semanas atrás, cuando los policías antinarcóticos tomaron conocimiento sobre dos puntos de venta de estupefacientes al menudeo y bajo la modalidad “delivery”.

En primera instancia establecieron la identidad de los distribuidores y los domicilios utilizados para ejercer la actividad ilícita.

La situación fue informada al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, con asiento en Clorinda, y ordenó los allanamientos.

La medida judicial fue concretada el miércoles último y se sumaron integrantes de la Unidad Regional Cuatro y de la Comisaría Laguna Blanca.

Allí detuvieron al delivery, secuestraron marihuana, un frasco de vidrio con flores de cannabis sativa, dos cigarrillos de fabricación casera parcialmente consumidos, dinero, ocho celulares, retazos de polietileno de diferentes tamaños y colores, dos trituradores con restos de marihuana, dos mini posnet para cobro por tarjeta de crédito y chip.

El detenido fue trasladado hasta la sede policial, donde se lo notificó de su situación procesal y quedó alojado en una celda, a disposición de la Justicia provincial.



