La Policía recuperó cuatro motocicletas

El rápido despliegue policial y la verificación de las cámaras de seguridad fueron vital para esclarecer los hechos

Efectivos de la fuerza provincial recuperaron una Keller Crono, una Zanella RX, una Honda Wave, una Motomel CX de 150 cilindradas y detuvieron a tres sujetos, en intervenciones en Clorinda, Pirané y la ciudad de Formosa.

El primer procedimiento tuvo lugar en la madrugada del miércoles, cuando un vecino denunció la sustracción de su motocicleta Keller Crono Classic de su vivienda ubicada en las calles Chaco y Libertad, de la segunda ciudad y se inició una causa judicial por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de Clorinda.

De inmediato, los policías de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana investigaron el caso y detuvieron en la calle Libertad y barrera a un paraguayo de 26 años, que circulaba en la motocicleta buscada.

El segundo caso se concretó en la mañana del viernes último, cuando los integrantes de la brigada de investigación de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco realizaban un relevamiento en el marco de una causa judicial por “Hurto con escalamiento”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Alrededor de las 10:30 horas, en la avenida Soldado Formoseño y De Los Constituyentes, detuvieron a un joven de 18 años, sindicado como responsable del delito; mientras que en el barrio Las Orquídeas secuestraron la motocicleta Zanella XR, que interesa en la causa.

El tercer procedimiento se produjo cuando policías de la Comisaría Pirané y de la Delegación del Departamento Informaciones realizaban tareas investigativas por la sustracción de una Honda Wave; trabajo que permitió recuperar el rodado y detener al presunto autor.

Por último, integrantes de la brigada de la Unidad Regional Uno hallaron en el barrio Lote 4 una Motomel CX de 150 cilindradas robada, en medio de las tareas investigativas; trabajo documentado por la Dirección General Policía Científica.

En todos los casos, detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



