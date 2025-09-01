La UEAR recuperó siete vacunos y atrapó a dos abigeos en múltiples allanamientos

• Las intervenciones se realizaron en la localidad de Bartolomé de las Casas

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) esclarecieron una causa de abigeato en el marco de tres allanamientos en Bartolomé de Las Casas, donde detuvieron a dos hombres y recuperaron siete animales, entre vaquillas y terneras.

Un ganadero de la zona denunció la sustracción de siete vacunos de su propiedad, lo que originó una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

De inmediato, una comisión policial integrada por personal de la Jefatura UEAR y Delegación Loma Monte Lindo se abocó a la investigación del ilícito rural, reunió elementos probatorios suficientes y solicitó al juez Guillermo Omar Caballero el allanamiento de tres establecimientos ganaderos ubicados en la mencionada localidad.

Las requisas se concretaron en simultáneo el martes último y se recuperaron todos los animales denunciados como sustraídos, que tenían las marcas del propietario adulteradas.

También aprehendieron a dos hombres imputados en la causa judicial y todo fue documentado por personal de la Delegación Policía Científica Pirané.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, se notificó a los detenidos de su la situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).











