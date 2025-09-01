Detuvieron a una pareja con droga

• Fue el resultado de una eficaz investigación policial

Personal de la Subcomisaría Tres Lagunas detuvo a un hombre y una mujer con marihuana tras un sigiloso trabajo de campo realizado durante varias semanas, que culminó en un control vial realizado sobre la Ruta Provincial N° 3, en cercanías a la mencionada localidad.

Todo comenzó semanas atrás con un expediente judicial iniciado en el marco de una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, con asiento en Clorinda.

Se desplegaron diversas tareas de campo en distintos puntos de Tres Lagunas, trabajo que permitió identificar a un hombre y una mujer como sospechosos.

Como se tenía el dato que la pareja regresaba desde Clorinda con droga, se montó una terea de control vial en todos los accesos al pueblo; mientras que en la Ruta Provincial N° 3, detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que transportaba en la carrocería a los investigados.

En presencia de testigos, realizaron el cacheo preventivo de seguridad al hombre de 31 años y a la mujer de 32 años, quienes tenían varios envoltorios con una sustancia vegetal.

Por su parte, el personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Laguna Blanca realizó las comprobaciones de la sustancia e informó que efectivamente se trataba de cannabis sativa.

En consecuencia, ambos involucrados fueron detenidos; mientras que el personal de Policía Científica documentó la intervención, incluido el secuestro la marihuana y su traslado hasta la dependencia policial.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.

A todo esto, los hijos menores que acompañaban a la infractora fueron entregados a sus familiares en carácter de guarda tutelar, según lo ordenado por la Justicia provincial. (Con foto).



