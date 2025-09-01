La Policía detuvo a tres hombres, recuperó una moto y bienes sustraídos

• Fue en distintas intervenciones concretadas durante tareas preventivas y de investigación

Efectivos de la Comisaría Pirané aprehendieron a tres hombres, recuperaron una moto y otros elementos robados, tras una rápida intervención.

El primer procedimiento se concretó miércoles último, cuando los uniformados detuvieron a un hombre con frondosos antecedentes penales y recuperaron una motocicleta robada en esa localidad.

El rodado fue restituido a su legítimo propietario, quien expresó su agradecimiento y conformidad por el accionar policial.

El segundo caso fue el jueves último, en horas de la madrugada, cuando durante recorridas preventivas el personal de la Comisaría Pirané identificó a dos hombres que caminaban por la vía pública trasladando bultos.

Al realizarles la requisa preventiva, se constató que tenían en su poder un medidor de luz con cables trifásicos y una pinza de cortar, cuya propiedad no pudieron justificar.

De inmediato, se realizó un relevamiento en la zona y se comprobó que en el pilar de una vivienda faltaban esos elementos.

La propietaria del inmueble reconoció los bienes como de su propiedad y radicó la denuncia correspondiente.

En tanto, que los integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el procedimiento.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia. (Con foto)







