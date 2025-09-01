Se fortaleció la vigilancia en inmediaciones a los bancos y cajeros automáticos

• La tarea preventiva se intensificó desde esta madrugada

La Policía de Formosa intensificó las acciones preventivas de seguridad en inmediaciones a las entidades bancarias y cajeros automáticos en todo el territorio provincial, durante los días de pago de haberes a los agentes pasivos y activos de la administración pública provincial y empleados municipales.

En la zona del microcentro capitalino, efectivos de la Comisaría Seccional Primera, del Departamento Informaciones Policiales, Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial y personal afectado a los servicios de seguridad ciudadana, coordinan estrategias de prevención en forma conjunta.

Idéntico trabajo se realiza en el Distrito Cinco, con integrantes de la Delegación de la Unidad Regional Uno y otros barrios de la ciudad que disponen de cajeros automáticos.

También se despliega personal policial en las principales avenidas, plazoletas e inmediaciones a comercios.

A estas actividades, se suman las recorridas de los móviles y el apoyo de la Sección Motorizada de la fuerza, más policías de civil con el objetivo de evitar ilícitos.

Este trabajo se reforzó desde la madrugada de este sábado y se extenderá hasta la finalización del pago de haberes.

Como ocurre todos los meses, los uniformados brindan el servicio de seguridad en inmediaciones a los cajeros y entidades bancarias.

El operativo es diagramado y supervisado por el Comando Superior Policial, en el marco de las políticas públicas en materia de seguridad, que impulsa el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo. (Con foto)



