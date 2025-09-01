La comuna continuó con su plan de acción semanal en un vasto sector de la ciudad
La Municipalidad local cubrió este jueves una importante franja del ejido urbano con acciones para la recomposición de calles a través de diversas tareas, a lo que se agregó el mantenimiento del drenaje urbano en barrios con canales a cielo abierto, trabajos todos a cargo de personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública con cooperativas de trabajo.
Cuadrillas compuestas por efectivos, ejecutaron la limpieza de traza y el perfilado como paso previo para un enripiado por Financiamiento Compartido en el B° Virgen del Carmen, tarea que tuvo su réplica en calles internas del B° La Alborada, sumando allí un relleno y compactación sobre Av. Pueyrredón, entre Maipú y Av. Gobernador Gutnisky, y una apertura de calle sobre Saavedra, entre Fray M. Esquiú y Berutti.
También en el B° Salvador Gurrieri se llevó a cabo la limpieza de traza, el perfilado de arterias internas y el levantamiento de residuos no convencionales, mientras que en el B° 17 de Octubre se hizo lo propio con el mantenimiento de desagües pluviales, precisamente con cuneteo manual en inmediaciones de las calles Chubut y O’Higgins.
Finalmente, se repararon las calles principales y se limpiaron los drenajes centrales en los barrios Antenor Gauna, Simón Bolívar, 6 de Enero, El Porvenir, Virgen de Luján y 1° de Mayo, a la vez que en el B° Las Orquídeas se realizó un relleno de superficie con posterior perfilado.