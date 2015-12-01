La comuna recibe la primavera con atractivas actividades el fin de semana en la ciudad





Son variadas las propuestas que ofrece para este fin de semana el municipio local, distribuidas en actividades a desarrollarse en distintos puntos de la ciudad, las que van desde las tradicionales ferias, hasta paseos en piragua y clases de zumba.

Este sábado desde las 15.30 horas, en el puerto de la ciudad, las piraguas estarán listas para zarpar a las aguas del río Paraguay en sus habituales paseos, a la vez que, desde las 18, el ritmo y el color van a adueñarse del Mástil Municipal con las movidas clases de zumba que cobraron un nutrido número de seguidores.

También el sábado, a partir de las 17, quedará emplazada la Feria de Artesanos y Emprendedores en el “Quincho a dos aguas” del Paseo Ferroviario, en su edición por el Día del Estudiante y Día de la Primavera, la que se realizará asimismo el domingo, y estará disponible al público hasta las 22 en ambos días.

También el domingo, por último, el concurrido Paseo del Río será escenario de la edición primaveral de la Ecoferia, la que se realizará de 15 a 19, y donde podrán apreciarse productos artesanales, ecológicos, ecoprendas, gastronomía, jugos naturales y música; además de un concurso de sombreros creativos para niños, con atractivos premios.

La Municipalidad invita a vecinos y vecinas a sumarse a todas las actividades que se ofrecen para recibir la primavera y celebrar el Día del Estudiante, a través de estas alternativas que cambiaron los fines de semana en la ciudad.



