El hospital de Alta Complejidad y el Hospital de la madre y el niño llevan adelante un importante procedimiento quirúrgico

El trabajo interhospitalario y multidisciplinario es un modelo de trabajo en salud que integra equipos con diversas especialidades para abordar problemas de atención de pacientes de manera coordinada.

Este trabajo interhospitalario describe la colaboración y el intercambio de recursos, conocimientos y mejores prácticas entre diferentes centros de salud para optimizar recursos de atención.

Tras un trabajo en equipo entre las dos instituciones se realizó una cirugía a un paciente pediátrico. En esta oportunidad se procedió a la colocación de un Catéter tipo Port a Cath, para facilitar la administración de quimioterapia en un niño con enfermedad oncológica. Es un dispositivo que se encuentra debajo de la piel y consta de dos estructuras: un reservorio y tubo flexible (o Catéter).

El uso de este tipo de catéteres de larga permanencia produce grandes beneficios para los pacientes pediátricos que reciben tratamientos quimioterápicos. Los catéteres venosos de larga permanencia son los más frecuentemente usados en pacientes oncológicos para infundir fluidos Es una vía de acceso permanente y duraderos que evita reiteradas punciones en pacientes con tratamientos crónicos.

El Port a Cath se puede utilizar para administrar prácticamente todas las medicaciones que el paciente necesitará, así como para administrar sangre y hemoderivados (puede ser necesario usar una aguja más gruesa). Rutinariamente, no se utiliza este dispositivo para extraer sangre. Se podrá sacar sangre cuando sea necesario hacer un retrocultivo, por indicación médica.

El Gobierno de Formosa trabaja arduamente en brindar la mejor atención en toda la red sanitaria de la provincia, la unión entre establecimientos sanitarios es un acto importante para mejorar la gestión y la cobertura de la salud pública. También puede significar la acción colectiva de los trabajadores de la salud, el intercambio de experiencias y la unión entre colegas.







