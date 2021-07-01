El Vicegobernador visitó Ibarreta para una nueva capacitación en la BUP

Siguiendo el cronograma de capacitaciones sobre la nueva modalidad de Boleta Única Papel (BUP) que lleva a cabo el vicegobernador de Formosa, Eber Solís, por el interior provincial, este viernes 12, por la mañana, llegó a Ibarreta donde compartió un grato encuentro con autoridades locales y vecinos del lugar.

Primero, Solís y su equipo llegó al Salón Municipal ubicado sobre la avenida 25 de mayo, al lado de la Municipalidad, donde fue recibido por el jefe comunal, Adán Jarzynski,

Luego, a media mañana, se dirigió hasta el salón del Partido Justicialista en Martín Polo y Eugenio Wozniuk, donde lo acompañó el presidente previsional de la Legislatura de Formosa, Felipe Armando Cabrera.

Y, finalmente, cerca del mediodía, pasó por el barrio Obrero sobre la ex ruta 27 en Harmenik al 300.



