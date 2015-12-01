Informaron que los casos de COVID-19 se mantuvieron sin variaciones significativas en relación a la última semana

Aun con esa situación favorable, piden a la comunidad que se sostengan los cuidados preventivos, poniendo énfasis en tener las vacunas al día.

El Gobierno de Formosa informó este domingo 21 que en la última semana se han realizado 596 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 26 de ellos resultados positivos a coronavirus (Índice de positividad 4,4%).

Del total, 19 corresponden a la ciudad de Formosa; dos a El Colorado y un caso cada una registraron las localidades de Laguna Yema, Clorinda, Tres Lagunas, Pirané, Mojón de Fierro.

Asimismo, indicaron que son 36 los casos activos, se registraron 21 altas, sin pacientes internados.

Por su parte, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 162.

Respecto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, puntualizaron que son 150.527 casos diagnosticados; 149.064 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.

Además recordaron que todos los vacunatorios de la provincia se encuentran habilitados para que la comunidad se acerque a inmunizar.



