HAC: Cirugía reconstructiva de alta complejidad





En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC), se realizó recientemente una cirugía conjunta de alta complejidad, llevada adelante por la Unidad de Cirugía Reconstructiva Cráneo-Facial y el Servicio de Cirugía Maxilofacial, con la participación de los doctores Juan Esteban Martínez y Patricia Décima, junto a sus equipos.

La intervención permitió brindar una solución integral a un paciente pediátrico de 9 años, oriundo del interior de la provincia, que presentaba una condición de gran complejidad.

Durante el procedimiento, ambos equipos combinaron sus conocimientos y técnicas para reconstruir estructuras óseas y tejidos blandos del cráneo y la cara. El objetivo fue no solo garantizar la recuperación funcional, sino también alcanzar un resultado estético que impacte de manera directa en la calidad de vida del niño.

La cirugía incluyó la utilización de colgajos reconstructivos y técnicas avanzadas de osteosíntesis, lo que posibilitó restaurar la simetría facial y mejorar funciones vitales como la visión y la respiración.

Este tipo de intervenciones reflejan el alto nivel de especialización y cooperación interdisciplinaria que distingue al Hospital de Alta Complejidad, reafirmando su compromiso de ofrecer una atención médica de excelencia.

El procedimiento se desarrolló con total éxito gracias al trabajo coordinado de ambos servicios, lo que evidencia la relevancia de la planificación interdisciplinaria en cirugías de este nivel.



