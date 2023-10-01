Giménez: “Tenemos que en octubre defender y poner en valor al Modelo Formoseño”

El viernes 5, el gobernador Gildo Insfrán inauguró en el barrio Fray Salvador Gurrieri de la ciudad capital tres nuevas obras. Se trata del nuevo edificio de la Comisaría Novena, el EJI N° 28 y una Casa de la Solidaridad, esta última la número 38 en lo que va de su gestión.

Sobre ello, en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la ministra de la Comunidad del Gobierno de Formosa, la licenciada Gloria Giménez, subrayó que “mediante las políticas del Modelo Formoseño esta zona de la ciudad capital sigue creciendo”.

Sobre la nueva Casa de la Solidaridad, por ejemplo, “un espacio donde el adulto mayor puede hacer sus actividades”, el cual “será importante”, ya que consideró que “antes quienes están en este barrio se tenían que trasladar a otra Casa, o sea que “desde ahora lo tendrán cerca de su domicilio”.

“El Gobierno diariamente abraza a todos los vecinos y las vecinas de los barrios Fray Salvador Gurrieri y el 28 de Junio”, a través de “fortalecer todos los servicios”, aseguró.

En esa línea, se inscribieron las tres obras habilitadas para las familias, a quienes se les otorgó módulos habitacionales. Entonces, “realmente esto es justicia social”, acentuó la ministra, al mismo tiempo que enfatizó en que allí “todas las instituciones del Estado provincial están llevando adelante acciones”.

También Giménez enumeró que cuentan con dos Centros de Desarrollo Infantil, un Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO), un centro de distribución del Plan Nutrir. Ahora también una Casa de la Solidaridad.

“Es una clara muestra de lo que es la comunidad organizada”, robusteció, asimismo, está el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón” al que concurren los niños los sábados para aprenden en el marco del club digital.

De igual modo, “la primera infancia tiene su espacio, la salud pública está presente aquí con dos centros de salud y por supuesto que las escuelas”, continuó enumerando. Y por eso, instó: “Tenemos que en octubre defender y poner en valor al Modelo Formoseño, para que ningún habitante de esta provincia sufra las consecuencias del actual Gobierno nacional”.

Para finalmente, recalcar que ante la crueldad de la motosierra del presidente Javier Milei, “el Gobierno provincial hace todo lo posible y trata de dar respuesta desde todas sus áreas”.







