“Expedición Polo”: Charlas, exposiciones y experiencias únicas marcaron un inicio con mucho entusiasmo

Con un acto de apertura encabezado por autoridades provinciales, la participación de instituciones educativas y público en general, en la tarde de este viernes 26 comenzó “Expedición Polo - Territorio Vivo de Innovación” en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. Y continuará este sábado 27, de 14 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.

Se trata de la primera edición de este evento, donde se unen varios organismos del Gobierno de Formosa con el fin de ofrecer charlas, exposiciones y actividades que convocaron a estudiantes y visitantes, reafirmando el compromiso con la ciencia, la innovación y el futuro.

Con estaciones de robótica, drones, inteligencia artificial y gaming, a lo que se sumó también el lanzamiento del Club Digital, el Observatorio FUTULAB y la inauguración del Clúster de Innovación Tecnológica.

En ese marco, la jornada inaugural contó con la presencia de los ministros de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibañez; y de Cultura y Educación, Julio Aráoz; el secretario de Ciencia y Tecnología Camilo Orrabalis; el director del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, Horacio Gorostegui; así como otras autoridades de la órbita provincial.

Cabe destacar que se contó con una destacada presencia de jóvenes, motivo por el cual el ministro de Cultura y Educación, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), mostró su enorme alegría y entusiasmo por el éxito de esta propuesta, valorando que, ese modo, se está cumpliendo con los objetivos fijados.

Esto es, apuntó, “de que este Polo sea un ámbito convocante de jóvenes con vocación científica y tecnológica, también innovadores, creativos”, haciendo notar que, en efecto, esos fueron “los desafíos que oportunamente nos planteó el gobernador Insfrán”.

Por tanto, al estar cumpliéndose con ello, es que “entonces las alegrías son múltiples”, aseguró el funcionario.

En el evento, en un gesto que ha tenido el Polo Científico, valoró que “premiaron a quienes son los embajadores, esto es, hacia los que nos representarán en los distintos niveles y modalidades en las instancias nacionales de Feria de Ciencias”.

Por otra parte, puso en relieve Aráoz que, en otro evento anterior a este que fue un desafío de una empresa tecnológica, se premiaron a cinco equipos, y uno de ellos corresponde a Formosa. Por esa razón, también le entregaron una distinción en esta primera edición de “Expedición Polo”.

Robusteció, en ese sentido, que “eso muestra claramente cuando el Estado va creando las condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar su vocación como en este caso”, realzando que “los resultados aparecen como parte de un proceso natural”.

En ese punto, consideró importante el trabajo que están haciendo “de manera comprometida” tanto la cartera educativa como el Polo Científico, el Instituto Politécnico Formosa, la Universidad Tecnológica Nacional, y otras instituciones, como el Instituto de Asistencia Social (IAS).

A modo de conclusión, además desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, se sintetizó que “estamos muy satisfechos con esto, así que vamos por más”.



