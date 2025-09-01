El sábado 27 inicia el cronograma de haberes de septiembre

El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas confirmó que el próximo sábado 27 de septiembre inicia el cronograma de remuneraciones de septiembre para integrantes del sector público provincial.

En primer término y en jornada única, ese mismo sábado percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social.

De igual forma, el domingo 28, iniciará la cancelación de haberes de los agentes activos cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3; mientras que el lunes 29, será el turno de aquellos con documentos terminados en 4, 5 y 6.

Finalmente, el martes 30, concluye este cronograma con el pago a los estatales con DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Desde la cartera económica se indicó que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada y d los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local ascienden a una cifra superior a los 95 mil millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial.



