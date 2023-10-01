Este viernes 5, comienza la 80 Edición de la Expo Formosa 2025.







Durante el próximo fin de semana se llevará a cabo la 80ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura y Granja – Expo Formosa 2025, que se realizará del 05 al 07 de septiembre en las instalaciones del predio ferial de la Sociedad Rural de Formosa ubicada en el barrio Villa del Carmen; con entra libre y gratuita durante las tres jornadas.

Esta exposición especial condimento puesto que se realiza en el marco de los 90 aniversarios de la entidad que agrupa a los hombres de campo, El acto inaugural de la muestra ganadera se llevara a cabo el día 06 de septiembre a partir de las 10:30 con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, socios, miembros de la comisión directiva e invitados especiales. Dentro de ese marco se realizará la Expo Nacional de Bufalos

Las actividades comenzarán en el predio ferial el día 5 con la muestra comercial e industrial pero los ingresos de los animales ya está previsto a partir del 1 de septiembre. El viernes estará actuando el jurado de Clasificación desde horas tempranas.

Ese mismo día a las 19,30 horas se producirá la entrega de premios. En tanto, el desfile de los campeones se realizará en el marco de la Ceremonia inaugural el día sábado y a partir de las 14 horas se pondrán a la venta los reproductores. Los remates estarán a cargo de la firma Consignataria ganadera Don Raúl SRL. –

El día domingo a las 14 horas se concretará el remata de los animales de granjas.